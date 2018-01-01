Столична влада назвала вартість будівництва метро на Виноградар

Київський метрополітен оголосив тендер на будівництво метро на Виноградар

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» у системі Prozorro оголосило міжнародний тендер із будівництва метро на Виноградар. Пропозиції компаній прийматимуть до 19 лютого. Проведення аукціону заплановане 27 березня. Про це інформують КП «Київський метрополітен», повідомляє «Главком».



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Київський метрополітен

Київський метрополітен оголосив тендер на будівництво метро на Виноградар

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» у системі Prozorro оголосило міжнародний тендер із будівництва метро на Виноградар. Пропозиції компаній прийматимуть до 19 лютого. Проведення аукціону заплановане 27 березня.

Про це інформують КП «Київський метрополітен», повідомляє «Главком».

Орієнтовна вартість будівництва метро на Виноградар становить 6,3 млрд грн. Проектом передбачено будівництво двох станцій – «Мостицька» та «Проспект Правди». Обидві станції неглибокого закладення, обладнані ліфтами для маломобільних груп населення.

Згідно з проектом, від станції «Мостицька» до станції «Проспект Правди» тунелі будуть розташовані один над одним. Таке рішення не нове у світових метрополітенах на вузьких, насичених комунікаціями ділянках, однак у Києві раніше не застосовувалося.