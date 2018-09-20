Столична влада розкрила план вирішення питання сміттєзвалища у Підгірцях



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Проект рекультивації полігона №5 передбачає цілий комплекс заходів

Наразі завершується робота над проектом рекультивації першої карти полігона № 5

Проект рекультивації першої черги полігона твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області перебуває на завершальній стадії. Проект виконаний Державним підприємством «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» ім. В. С. Балицького на замовлення оператора полігона – ПрАТ «Київспецтранс». Рекультивація дозволить у перспективі перетворити полігон на екологічно безпечний об’єкт. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

У ході роботи над проектом були проведені інженерно-геодезичні та інженерно-гідрогеологічні роботи з результатами лабораторних досліджень характеристик ґрунтів як в тілі полігона, так і навколо самої карти. Було проведене гідрологічне моделювання для визначення коливань рівнів фільтрату (шкідливої рідини, що утворюється в полігоні в процесі потрапляння туди опадів). Були детально обстежені інженерні системи, зокрема каналізаційно-насосні станції та трансформаторні підстанції, а також будівельні споруди на полігоні.

«Процес рекультивації полігона є досить тривалим і складним, йому передуватимуть роботи з реконструкції. Вона дозволить здійснити пересипку сміття, встановити додаткове обладнання для зменшення рівня фільтрату, а також укріпити дамбу для того, щоб унеможливити потрапляння фільтрату за межі полігону», – сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Відповідно до оновленого плану вирішення проблемних питань на полігоні №5 планується здійснити укриття інертним ґрунтом першої карти та поетапне припинення складування на ній сміття. Лише після цього можливий початок будівельно-монтажних робіт в рамках рекультивації.

Пантелеєв зауважив, що проект рекультивації передбачає цілий комплекс заходів, зокрема влаштування підпірних стінок, дренажних систем для відведення опадів та недопущення виливу фільтрату, газового дренажу, формування технологічних шарів на полігоні тощо.

«Слід розуміти, що навіть після припинення завезення на полігон сміття, він потребуватиме системного нагляду та контролю. І місто бере на себе ці зобов’язання. У результаті проведеної рекультивації ми матимемо безпечну територію вкриту газоном, як відбувається в інших країнах (на фото)», – пояснив заступник голови КМДА.





Також зазначимо, що днями проект рекультивації обговорений на зустрічі із представниками громад сіл, що розташовані поблизу полігона – Підгірців, Ходосівки та інших.

Нагадаємо, 27 жовтня 2016 року Київрада ухвалила рішення про закриття 5-го полігона, і за два роки проведена робота для створення альтернативи полігона – сміттєпереробного підприємства. Київ рухається трьома паралельними шляхами, кожен з яких має на меті будівництво сміттєпереробного заводу. Перший – це оголошений 28 серпня конкурс на залучення інвестора. Другий шлях – пропозиція ПрАТ «Київспецтранс» щодо спільного будівництва заводу із муніципалітетом. Третій – це будівництво коштом міста на ділянках, що сьогодні є придатними для таких заводів.