Столична влада виділила понад 52 млн грн на пожежну безпеку в закладах освіти

Підсумки 2017 року

Цьогоріч бюджетом галузі «Освіта» на здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти передбачено 52,8 мільйона гривень. Освоєння цих коштів до кінця року дозволить виправити більшість зауважень, виявлених під час перевірки. Наступного, 2018 року місто продовжить усувати недоліки з пожежної безпеки, які



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Підсумки 2017 року

Цьогоріч бюджетом галузі «Освіта» на здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти передбачено 52,8 мільйона гривень. Освоєння цих коштів до кінця року дозволить виправити більшість зауважень, виявлених під час перевірки. Наступного, 2018 року місто продовжить усувати недоліки з пожежної безпеки, які накопичилися за багато років.

Про це інформують у Департаменті освіти і науки, молоді та спорту, повідомляє «Главком».

Зокрема, кошти підуть на закупку протипожежного обладнання, встановлення, обслуговування та вивід на пульт АПС (автоматична пожежна сигналізація), просочення дерев’яних конструкцій; ремонт, обслуговування електромереж, електрощитових, електрообладнання у ЗНЗ тощо. Наразі районними управліннями освіти на зазначені цілі вже залучено близько 30,6 мільйона гривень.

Задля повного усунення недоліків із пожежної безпеки Департамент освіти і науки, молоді та спорту вважає актуальним питання створення цільової міської програми «Обладнання навчальних закладів столиці автоматичною пожежною сигналізацією (АПС)». Так, на 2018 рік районними управліннями освіти надано пропозиції щодо виділення бюджетних коштів на протипожежні заходи в сумі понад 170 мільйонів гривень.