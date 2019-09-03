Столична влада взялася рятувати озеро Лебедине



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Озеро Лебедине – штучна водойма в Дарницькому районі

Озеро облаштують системою аерації

Для оздоровлення озера Лебедине у Дарницькому районі Києва в 2019 і 2020 роках побудують систему аерації та благоустроять прибережну територію.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Київської міської держадміністрації.

Озеро Лебедине – штучна водойма. Облаштування системи аерації забезпечить відновлення екологічної рівноваги, недопущення мору риби та загибелі гідробіонтів через брак кисню, покращення якості води для безпечного купання протягом літнього оздоровчого сезону, створення екобезпечних і комфортних умов для відпочинку киян і гостей міста.

Після закінчення будівельних робіт, проектом передбачено відновлення благоустрою території, зокрема, прибережних захисних смуг.

Замовником робіт визначено комунальне підприємство «Плесо». Цього року воно має розробити проектну документацію, провести її експертизу та затвердити оцінки впливу на довкілля.

Фінансування робіт здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку Києва на 2018-2020 роки.