Столична влада за 1,6 млн грн замовила проведення соцопитування в Києві



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Влада поцікавиться думкою киян про якість адмінпослуг, розвиток столиці, євроатлантичні перспективи України

«Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» Київради у травні-червні за результатами тендеру замовив ТОВ «Перша рейтингова система» збір первинної соціологічної інформації у Києві на 1,62 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

Цьогоріч проведуть польові етапи опитування громадської думки:

6 тис. відвідувачів центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) за 640 тис. грн;

2 тис. киян щодо європейської та євроатлантичної перспективи України за 490 тис. грн;

2 тис. киян щодо ефективності реалізації Стратегії розвитку міста до 2025 року у 2019 році за 490 тис. грн.

Йдеться про особисті інтерв’ю респондентів від 18 років тривалістю більше 60 хвилин за місцем проживання із контролем якості 20% анкет методом телефонного опитування.

Сума угод на 8% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 1,76 млн грн.

Столична фірма «Перша рейтингова система» («RATE1») належить киянам Олександру Іванченку та Михайлу Басарабу та дніпровцю Дмитру Солдатову, котрий нею керує.

Басараб також співволодіє ТОВ «Агентство стратегічних рішень «Знак», а Іванченко – ТОВ «Мед Сервіс Консалтинг» і ТОВ «Перша деревопереробна компанія».

Із 2017 року фірма виграла підряди КМДА, Київради і Мінмолодьспорту на 3,88 млн грн.

Єдиним конкурентом було столичне ТОВ «Проінсайт Лаб» («Proinsight Lab») кандидатки психологічних наук Ольги Овчар, причому ніхто не знижував ціну під час аукціонів.

Джерело: Наші гроші