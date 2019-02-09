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    Столична влада закликає не купувати квартири у скандального забудовника на Осокорках

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    Мета цих шахраїв (забудовника і банку &laquo;Аркада&raquo;) - втягнути в квартирну аферу якомога більше вкладників, щоб потім використовувати їх у боротьбі за незаконне будівництво, - відзначив нардеп - Столична влада закликає не купувати квартири у скандального забудовника на Осокорках
    Мета цих шахраїв (забудовника і банку «Аркада») - втягнути в квартирну аферу якомога більше вкладників, щоб потім використовувати їх у боротьбі за незаконне будівництво, - відзначив нардеп

    «Це - справжня афера, адже договір оренди землі з забудовником розірвано», - написав Білоцерковець.

    Столична влада закликає не купувати квартири в недобудованих будинках комплексу «Патріотика на озерах». Договір оренди землі зі скандальним забудовником «Контактбудсервіс» на Осокорках Київрада розірвала. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав народний депутат, радник мера Києва Дмитро Білоцерковець.

    «Після розірвання договору оренди забудовник почав демпінгували і терміново продавати квартири в недобудованих будинках проекту «Патріотика на озерах». Мета цих шахраїв (забудовника і банку «Аркада») - втягнути в квартирну аферу якомога більше вкладників, щоб потім використовувати їх у боротьбі за незаконне будівництво», - відзначив нардеп.

    Білоцерківець наголосив, що місто закликає не купувати у «Контактбудсервісу» квартири на Осокорках.

    «Це - справжня афера, адже договір оренди землі з забудовником розірвано», - написав Білоцерковець.

    «Тому «не ведіться» на афери в стилі Войцеховського і обходьте пропозиції «Контактбудсервісу» і «Аркади» на Осокорках десятою дорогою!», - наголосив радник мера.

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