Столичні інспектори за погане прибирання снігу склали 313 попереджень, 584 приписи та 75 протоколів

Київські вулиці розчищали від снігу 5325 працівників комунальної сфери

Сьогодні інспектори благоустрою за неналежне прибирання снігу та криги у столиці склали 313 попереджень, 584 приписи та 75 протоколів. Про це повідомили у Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації. Усі протоколи подаватимуться на розгляд Адміністративної комісії для



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Фото Радіо Свобода

Київські вулиці розчищали від снігу 5325 працівників комунальної сфери

Сьогодні інспектори благоустрою за неналежне прибирання снігу та криги у столиці склали 313 попереджень, 584 приписи та 75 протоколів. Про це повідомили у Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації.

Усі протоколи подаватимуться на розгляд Адміністративної комісії для подальшого визначення розміру штрафних санкцій. Стан утримання територій, закріплених за київськими балансоутримувачами, контролювали 74 інспектори благоустрою, зауважили у Департаменті.

Також столичні вулиці розчищали від снігу 5325 працівників комунальної сфери, які використали 3409,75 тонни піщано-соляної суміші.

Нагадаємо, що правилами благоустрою Києва визначено, що всі власники або балансоутримувачі будівель, споруд, територій зобов’язані забезпечити прибирання самостійно або укласти відповідні угоди із профільними службами на утримання та прибирання.

Прибирання здійснюється до лінії бортового каменю проїзної частини вулиць уздовж підприємств, установ, а в інших випадках – на відстані 10 метрів від фасадів будинків, споруд, огорож та інших елементів благоустрою. Також балансоутримувачі зобов’язані очищувати дахи від снігу й криги, аби уникнути травмування пішоходів або нанесення іншої шкоди.