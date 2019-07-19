Столичні митники затримали вантажівку з картинами (фото)



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У вантажівці було виявлено 98 художніх полотен Фото: ДФС

Отримувачем вантажу мав стати француз за походженням, який з 2017 року є громадянином України

Київською міською митницею у вантажівці з дерев’яними рамами для картин, що прибули в Україну з Франції, виявлено 98 художніх полотен, найстарше з яких датоване 1842 роком. Всі картини були приховані від митного контролю поміж сучасних дерев’яних рамок. Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби.

«Отримувачем цього вантажу мав стати француз за походженням, який з 2017 року є громадянином України. Однак, до цього часу цей чоловік так і не з’явився до Київської міської митниці ДФС», - йдеться в повідомленні.

За попередньою візуальною оцінкою експертів, ряд полотен має цінність. Однак, про їх остаточну культурну та матеріальну цінність можна буде говорити після проведення відповідної експертизи.

Наразі картини знаходяться в зоні митного контролю Київської міської митниці ДФС, триває огляд.

На даний час в діях осіб, що організували цю оборудку, вбачаються ознаки порушення митних правил, відповідальність за яке передбачена ст. 483 Митного кодексу України – переміщення з приховуванням від митного контролю. Санкції статті передбачають штраф в розмірі 100% вартості товару та його конфіскацію.

По завершенні всіх митних формальностей буде складено протокол про порушення митних правил.