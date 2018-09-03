Столичні оперативники затримали іноземця, який пограбував квартиру



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Пограбована іноземцем квартира у Києві

Зловмисник за допомогою викрутки відчинив двері квартири та вкрав оргтехіку і гроші

Отримавши оперативну інформацію щодо незаконної діяльності іноземця, працівники відділу кримінальної поліції Шевченківського управління поліції спільно з оперативниками Головного управління Нацполіції у Києві розпочали документування його протиправної діяльності. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

«На проспекті Алішера Навої у Дніпровському районі столиці зловмисник, скориставшись викруткою, пошкодив замок вхідних дверей квартири та вкрав із приміщення гроші та техніку. Після вчинення злочину він сів у таксі та поїхав у центр столиці. На бульварі Лесі Українки його затримали оперативники та під час поверхневого огляду слідчо-оперативна група виявила у нього поцуплені речі та знаряддя вчинення злочину», - йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці встановили, що він – іноземець, 1982 року народження, раніше не мав проблем із законом.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманому оголошена підозра, йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Окрім того, поліцейські перевірять можливу причетність водія таксі, який підвозив фігуранта, до скоєння аналогічних злочинів.

Як повідомлялося, столичною прокуратурою повідомлено про підозру 39-річному чоловіку, який упродовж року вчинив серію крадіжок з приміщень шкіл та дитячих садків у Києві.