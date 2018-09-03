Заарештовано киянина, який обікрав 17 столичних шкіл і садочків



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Крадій грабував школи і дитячі садки

Чоловік зізнався, що упродовж року обікрав 17 дитячих навчальних закладів, розташованих на території Солом’янського району Києва

Київською місцевою прокуратурою № 9 повідомлено про підозру 39-річному чоловіку, який упродовж року вчинив серію крадіжок з приміщень шкіл та дитячих садків у Києві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Встановлено, що 13.06.2018 року зловмисник шляхом зламу дверей проник до приміщення школи №310, розташованої по бульвару Вацвела Гавела у Солом'янському районі, звідки викрав ноутбук та мультимедійний проектор. У ході проведення оперативно-розшукових заходів крадія вдалося встановити. За місцем мешкання останнього працівники поліції виявили речі, викрадені з школи №310, а також багато іншого майна, викраденого з приміщень інших шкіл та дитячих садків», - йдеться в повідомленні.

Чоловік зізнався, що крім вказаної школи, упродовж року обікрав ще 16 дитячих навчальних закладів, розташованих на території Солом’янського району Києва. Частину викраденого він зберігав за місцем проживання, решту здав у ломбард. У подальшому в ході проведення слідчих дій встановлено та витребувано інформацію з ломбарду, якою підтверджуються покази 39-річного крадія.

Наразі злочинцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 185 КК України (вчинення крадіжки, поєднаної з проникненням у житло чи інше приміщення) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також місцевою прокуратурою вирішується питання про оголошення зловмиснику про підозру за ще 16 епізодами злочинної діяльності. За вчинене йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці викрили луганчанина, який намагався обікрасти стоматологічний центр.