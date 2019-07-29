Столичні патрульні затримали двох чоловіків із розфасованими наркотиками



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Водного із чоловіків у сумці виявили десять згортків із темно-коричневою рідиною Фото: Нацполіція

Правопорушникам загрожує до восьми років позбавлення волі

Під час патрулювання Дніпровського району столиці поліцейські помітили двох чоловіків, які при появі автопатруля різко змінили напрямок руху. Правоохоронці наздогнали їх та вирішили перевірити. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, при поверхневому огляді в одного із чоловіків у сумці виявили десять згортків із темно-коричневою рідиною, а у кишені штанів іншого – два згортки. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала правопорушення.

«Фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися 33-річний мешканець Вінниччини, раніше судимий за незаконне заволодіння автотранспорту, та 26-річний мешканець Черкаської області. Вилучені речовини направили на проведення експертизи», – додав Кузьмін.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі.