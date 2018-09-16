Столичні поліцейські закували в кайданки п’яного водія, що відмовився коритися



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Фото: kiev.informator.ua Затриманий

Підозрілого водія помітили очевидці

У ніч на 16 вересня в центрі Києва на Бессарабській площі зупинили Chevrolet Alero. Водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Підозрілий автомобіль помітили очевидці і повідомили на 102.

Як розповіли свідки, вони побачили, що на парковку під'їжджає Chevrolet. Перед зупинкою машина врізалася в стовп дорожнього знака. Після чого, двоє молодих людей вийшли з машини і вирушили до супермаркету Billa. Уже тоді очевидці запідозрили, що водій п'яний.

Після повернення в автомобіль нетверезі хлопці намагалися виїхати. Однак свідки затримали їх до прибуття патрульної поліції. Хлопець, який був за кермом, почав перемовлятися з поліцейськими. Його неодноразово попереджали, що вести себе потрібно коректно. Всі зауваження патрульних були проігноровані. Саме тому підозрюваному одягли наручники.

Хлопець не погоджувався з тим, що сидів за кермом транспортного засобу і стверджував, що ніхто нікуди не їхав. В результаті, молоду людину посадили до патрульного автомобіля і доставили до управління поліції. Подробиці події встановить слідство.

Джерело: Інформатор