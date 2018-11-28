Столичні поліцейські затримали студента, який побив свого однокурсника



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Правопорушнику загрожує до двох років обмеження волі

Постраждалий був госпіталізований до лікарні

У Києві студент побив свого однокурсника, внаслідок чого потерпілий впав і вдарився головою об асфальт. Нападник затриманий, повідомив відділ комунікації поліції Києва.

За його даними, водія трапилася біля гуртожитку на вулиці Борщагівській. До поліції надійшло повідомлення про те, що побили студента, 1998 року народження.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та наряд патрульної поліції. Потерпілого із травмою голови госпіталізували до медичного закладу. Зловмисника затримали, він – студент, 1998 року народження.

За попередньою інформацією, між хлопцями виник словесний конфлікт, у розпалі якого студент вдарив опонента. Потерпілий втратив рівновагу, впав і вдарився головою об асфальт.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На час слідства суд відпустив його під особисте зобов’язання. Правопорушнику загрожує до двох років обмеження волі.

Нагадаємо, у вівторок, 27 листопада, в одній з маршруток за номером 439 у Києві чоловік напав із ножем на дівчину.