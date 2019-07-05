Столичні поліцейські знайшли 17-річну дівчину, яка зникла понад місяць тому



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Правоохоронці знайшли дівчину у родичів подруги на території Київській області

На початку червня до столичної поліції надійшло повідомлення від киянки про те, що її донька не повернулась додому. На виклик виїхала слідчо-оперативна група району та працівники ювенальної превенції. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник сектору ювенальної превенції Деснянського управління поліції Олександр Поліщук, батьки дівчини розповіли, що їх донька пішла гуляти з друзями та не повернулася.

«Ми з’ясували, що поки матері та батька не було вдома, дівчина зібрала свої речі та пішла. З рідними на зв'язок не виходила, але в соціальних мережах постійно викладала світлини з різних районів столиці. Було припущення, що дівчина мешкає у своїх друзів, тож перевірялись адреси їх мешкання, опитувались родичі та сусіди. Завдяки спільним заходам працівників сектору ювенальної превенції та карного розшуку Деснянського управління поліції «мандрівницю» знайшли на дачі родичів подруги у селі Проців Бориспільського району Київської області», - повідомив правоохоронець.

Дитину благополучно повернули батькам. У свою чергу зникла розповіла правоохоронцям, що начебто не порозумілася з батьками, а тому вирішила втекти з дому. Будь-яких кримінальних правопорушень відносно неї скоєно не було.

Із батьками знайденої дівчини працівники поліції провели профілактичну бесіду та склали адміністративний протокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім цього, неповнолітню вже поставили на профілактичний облік сектору ювенальної превенції Деснянського управління поліції.

Раніше повідомлялося, що у Києві розшукується Марія Коваленко 2004 року народження, яка не повернулася додому.