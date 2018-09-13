Столичні поліцейські затримали співробітника НАБУ з наркотиками



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Посвідчення співробітника НАБУ, виявлене у затриманого

У чоловіка, у якого виявили наркотики, були документи співробітника НАБУ

У ніч на четвер, 13 вересня, поблизу моста Патона правоохоронці затримали чоловіка з речовиною, схожою на наркотики. У нього були документи співробітника НАБУ. Про це повідомив «Київ оперативний».

«Патрулюючи нічний Київ, поблизу моста Патона, спецпризначенці ППОП затримали чоловіка під час вживання речовин, схожих на наркотичні. Чоловіком виявився пан Антон, який за сумісництвом є співробітником НАБУ», - йдеться у повідомленні.

Пізніше «Українській правді» у прес-службі поліції Києва підтвердили цю інформацію.

«Уночі поліцейські на території Печерського району затримали чоловіка, у якого знайшли речовину, схожу на наркотики. Також він мав документи співробітника НАБУ», - сказала заступник начальника відділу комунікації поліції Києва Яна Неруш.

Вона додала, що чоловіка, який стояв біля свого авто, помітили під час патрулювання, «підішли для перевірки і виявили, що у нього є ця речовина».

«Чоловіка доставили до Печерського райуправління поліції», - сказала Неруш.

Про те, як слідчі кваліфікують цю подію, і за якою статтею відкриватимуть провадження, у поліції пообіцяли повідомити пізніше.