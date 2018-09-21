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    Новини

    Столичні правоохоронці намагаються повернути «Київводфонду» 14 вбиралень

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    Столичні правоохоронці намагаються повернути «Київводфонду» 14 вбиралень

    14 приміщень «Київводфонду» були незаконно привласнені сторонніми особами

    У Києві триває досудове розслідування з метою повернення 14-ти нежитлових приміщень, що незаконно привласнені сторонніми особами. Приміщення обліковуються на балансі Спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд», проте шляхом підробки документації незаконно перейшли у володіння приватних осіб. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

    Наразі Київською місцевою прокуратурою № 10 та Сектором спеціальної поліції Шевченківського УП ГУНП у Києві здійснюється досудове розслідування.

    Зазначені приміщення є стаціонарними громадськими вбиральнями, частина з яких наразі перебувають у незадовільному технічному стані. СВКП «Київводфонд» співпрацює зі слідством, щоб у рамках чинних норм законодавства довести незаконність процедури відчуження майна київської громади, повернути у фактичне володіння підприємства зазначені приміщення, привести їх до ладу та відновити роботу.

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