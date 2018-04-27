Столичні рятувальники виявили у Дніпрі тіло чоловіка
- 27 Квiтня, 21:44
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За попередніми даними, тіло перебувало у воді кілька місяців
У Голосіївському районі біля острова Козачий рятувальники виявили тіло людини. Про це повідомляє прес-центр ДержНС.
До столичної служби порятунку подзвонили сьогодні о 16:01 і розповіли про те, що у затоці Дніпра поблизу острова Козачий в Голосіївському районі знаходиться тіло. Про це повідомила людина, яка плавала на байдарці.
Туди направили водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДержНС у Києві. Рятувальники за допомогою спорядження дістали тіло чоловіка та передали його правоохоронним органам.
Причини загибелі та особу людини встановлять правоохоронці.
За попередніми даними, тіло перебувало у воді близько 3-4 місяців.