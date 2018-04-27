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    Столичні рятувальники виявили у Дніпрі тіло чоловіка

    За попередніми даними, тіло перебувало у воді кілька місяців
    У Голосіївському районі біля острова Козачий рятувальники виявили тіло людини. Про це повідомляє прес-центр ДержНС. До столичної служби порятунку подзвонили сьогодні о 16:01 і розповіли про те, що у затоці Дніпра поблизу острова Козачий в Голосіївському районі знаходиться тіло. Про це повідомила людина, яка плавала на байдарці. Туди
    • 27 Квiтня, 21:44
    • Розсилка

    За попередніми даними, тіло перебувало у воді кілька місяців

    У Голосіївському районі біля острова Козачий рятувальники виявили тіло людини. Про це повідомляє прес-центр ДержНС.

    До столичної служби порятунку подзвонили сьогодні о 16:01 і розповіли про те, що у затоці Дніпра поблизу острова Козачий в Голосіївському районі знаходиться тіло. Про це повідомила людина, яка плавала на байдарці.

    Туди направили водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДержНС у Києві. Рятувальники за допомогою спорядження дістали тіло чоловіка та передали його правоохоронним органам.

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    Столичні рятувальники виявили у Дніпрі тіло чоловіка
    Столичні рятувальники виявили у Дніпрі тіло чоловіка
    Столичні рятувальники виявили у Дніпрі тіло чоловіка

    Причини загибелі та особу людини встановлять правоохоронці.

    За попередніми даними, тіло перебувало у воді близько 3-4 місяців.

    Київ смерть на воді рятувальники
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