Столичні рятувальники влаштували облаву у Святошинському та Оболонському районах (фото)

Яка на сьогодні ситуація з пожежною безпекою в житловому секторі двох районах Києва показали вогнеборці

Холодний осінньо-зимовий період в пожежно-рятувальній службі – це час збільшення пожеж в житловому секторі. Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком». Дана ситуація стосується як столичних багатоповерхівок, особливо старої забудови, так і приватних житлових будинків. Найрозповсюдженіша ж причина



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Яка на сьогодні ситуація з пожежною безпекою в житловому секторі двох районах Києва показали вогнеборці

Холодний осінньо-зимовий період в пожежно-рятувальній службі – це час збільшення пожеж в житловому секторі. Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком».

Дана ситуація стосується як столичних багатоповерхівок, особливо старої забудови, так і приватних житлових будинків. Найрозповсюдженіша ж причина виникнення пожеж – недотримання правил пожежної безпеки при експлуатації електрообігрівальних приладів чи пічного опалення.

Статистика на сьогоднішній день невтішна, лише у столиці з початку року виникло понад 3 тис. пожеж саме в житловому секторі. За цей період на пожежах загинуло 52 особи, ще 124 – було травмовано.

Рятувальники Київського гарнізону посилюють профілактичну роботу серед населення. Зокрема, сьогодні вже відбулись рейди житловими секторами Святошинського та Оболонського районів столиці.

Рятувальники разом з представниками ЗМІ оглянули столичні багатоповерхівки та пройшлись приватним сектором. Фахівці ДСНС розповіли і наглядно показали, яка ж на сьогодні ситуація з пожежною безпекою в житловому секторі.