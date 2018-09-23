Столичний Comic Con зібрав Гаррі Поттера, Гаєчку та Королеву драконів (відео)



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Фото: kiev.informator.ua На фестиваль завітав Мікеланджело

У Києві вп’яте стартував Comic Con

У Києві на Арт-заводі «Платформа» стартував всеукраїнський фестиваль Comic Con. На одному майданчику зібралися всі супергерої і суперлиходії світу кіно, аніме, коміксів і відеоігор.

22 вересня відбулося відкриття, якого всі так довго чекали і до якого так довго готувалися. Яскраві костюми, незвичайний грим і прекрасний настрій - жителі столиці показали себе справжніми майстрами перевтілення.

Гаррі Поттер і Малфой, Маріо, Гаєчка з «Чіп і Дейла», Наруто, Джон Крамер з «Пили», Едвард Руки-ножиці, Джон Сноу і Королева драконів, Дедпул, лісові феї і ельфи - всіх не перелічити. Складалося враження, ніби ти знаходишся в країні, де добро і зло на день перестали воювати і подружилися. Всі обіймалися, фотографувалися, веселилися і, тим самим, створили атмосферу повної гармонії.

Comic Con вперше пройшов в США майже 50 років тому. З тим пір він так полюбився всьому світу, що поширився по всіх континентах. В Україні фест проводиться вже вп'яте, але кожен - все крутіше, ніж попередній.

У суботу, 22 вересня, на «Платформу» до Києва приїхав британський актор Джон Ріс-Девіс, відомий за фільмами «Володар кілець», «Індіана Джонс і останній хрестовий похід» і «Загублений світ». З головної сцени він відповідав на запитання шанувальників і розповідав, як це - не втратити себе у величезному світі.

Джерело: Інформатор