Столичний фунікулер закупить прозорі кабіни за 230 млн. грн.

Переможець тендеру зобов'язується поставити кабіни до 15 листопада 2018 року

Київський фунікулер закупить прозорі кабіни для перевезення пасажирів за 230 млн. грн. Згідно з документацією, замовником тендеру є КП «Київпастранс». Предмет закупівлі - дві нові кабіни і три комплекти обладнання для них. Очікувана вартість кабін - понад 232 млн. грн. Переможець тендеру зобов'язується поставити кабіни до 15



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Переможець тендеру зобов'язується поставити кабіни до 15 листопада 2018 року

Київський фунікулер закупить прозорі кабіни для перевезення пасажирів за 230 млн. грн.

Згідно з документацією, замовником тендеру є КП «Київпастранс». Предмет закупівлі - дві нові кабіни і три комплекти обладнання для них. Очікувана вартість кабін - понад 232 млн. грн. Переможець тендеру зобов'язується поставити кабіни до 15 листопада 2018 року.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що оновлений фунікулер буде «з сучасними, комфортними вагонами з кондиціонуванням і прозорим дахом».

Джерело: 44.ua