Столичний фунікулер закупить прозорі кабіни за 230 млн. грн.
- Сьогодні, 11:55
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Переможець тендеру зобов'язується поставити кабіни до 15 листопада 2018 року
Київський фунікулер закупить прозорі кабіни для перевезення пасажирів за 230 млн. грн.
Згідно з документацією, замовником тендеру є КП «Київпастранс». Предмет закупівлі - дві нові кабіни і три комплекти обладнання для них. Очікувана вартість кабін - понад 232 млн. грн. Переможець тендеру зобов'язується поставити кабіни до 15 листопада 2018 року.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що оновлений фунікулер буде «з сучасними, комфортними вагонами з кондиціонуванням і прозорим дахом».
Джерело: 44.ua