Столичний музей Гончара затопило гарячою водою
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Музей народної культури Івана Гончара (вул. Лаврська, 19)
Причина підтоплення музею – прорив на центральній теплотрасі
Київський музей народної культури Івана Гончара сьогодні залило гарячою водою. Про це повідомила співробітниця музею Марія Пошивайло.
«Музей Івана Гончара залитий гарячою водою! Рятуються всі експонати!» – написала вона.
Пошивайло додала, що співробітники рятувальної служби прибули лише через чотири години після виклику.
Згодом спеціалістам вдалося виявити причину підтоплення музею – прорив на центральній теплотрасі.
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