Столичний музей Гончара затопило гарячою водою

Причина підтоплення музею – прорив на центральній теплотрасі

Київський музей народної культури Івана Гончара сьогодні залило гарячою водою. Про це повідомила співробітниця музею Марія Пошивайло. «Музей Івана Гончара залитий гарячою водою! Рятуються всі експонати!» – написала вона. Пошивайло додала, що співробітники рятувальної служби прибули лише через чотири години після