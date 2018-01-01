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    Столичний музей Гончара затопило гарячою водою

    Причина підтоплення музею – прорив на центральній теплотрасі
    Київський музей народної культури Івана Гончара сьогодні залило гарячою водою. Про це повідомила співробітниця музею Марія Пошивайло. «Музей Івана Гончара залитий гарячою водою! Рятуються всі експонати!» – написала вона. Пошивайло додала, що співробітники рятувальної служби прибули лише через чотири години після
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    <span>Музей народної культури Івана Гончара (вул. Лаврська, 19)</span>
    Музей народної культури Івана Гончара (вул. Лаврська, 19)

    Причина підтоплення музею – прорив на центральній теплотрасі

    Київський музей народної культури Івана Гончара сьогодні залило гарячою водою. Про це повідомила співробітниця музею Марія Пошивайло.

    «Музей Івана Гончара залитий гарячою водою! Рятуються всі експонати!» – написала вона.

    Пошивайло додала, що співробітники рятувальної служби прибули лише через чотири години після виклику.

    Згодом спеціалістам вдалося виявити причину підтоплення музею – прорив на центральній теплотрасі.

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    Столичний музей Гончара затопило гарячою водою
    Столичний музей Гончара затопило гарячою водою
    Столичний музей Гончара затопило гарячою водою
    Столичний музей Гончара затопило гарячою водою
    Столичний музей Гончара затопило гарячою водою

    На сторінці музею Івана Гончара у Facebook вже з’явилося оголошення, що експозиція не працюватиме цього тижня з технічних причин.

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