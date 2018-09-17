Столичний суд оштрафував військовослужбовця за вкрадену пляшку віскі



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За два місяці до крадіжки військовослужбовець підробив паспорт іншої особи

Святошинський районний суд Києва визнав винним військовослужбовця в крадіжці з магазину віскі Johnnie Walker та оштрафував на 850 грн. Про це йдеться у вироку, розміщеному в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Злочинцем виявився уродженець м. Малин Житомирської області, який перебував на військовій службі в Збройних силах у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова, раніше не судимий.

Зазначається, що 23 березня приблизно о 14:35 чоловік зайшов до гіпермаркету «Новус», розташованого по вул. Святошинській, 3 у Києві, взяв з полиці пляшку віскі Johnnie Walker об'ємом 0,5 л за 540 грн і намагався винести її з магазину.

Також повідомляється, що цей військовослужбовець 23 січня отримав у заставу під грошові кошти в сумі 300 дол. паспорт іншого громадянина та підробив його, вклеївши свою фотографію.

Як повідомлялося, нещодавно столичні правоохоронці викрили луганчанина, який намагався обікрасти стоматологічний центр.

Джерело: 112 Україна