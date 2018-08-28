Столицю вкрив густий туман



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Фото: Главком Туман у Києві

Вологість повітря у столиці складає 93%

У вівторок, 28 серпня, вранці туман огорнув Київ.

Туманом вкриті верхівки будинків, парки і сквери.

Наразі вологість повітря у столиці складає 93%.

За даними жителів Харківського масиву, у понеділок увечері була пожежа у лісі у Бортничах. Проте, на сайті ДСНС немає інформації про цю пожежу.

Нагадаємо, у понеділок прес-служба КМДА з посиланням на інформацію Укргідрометцентру повідомила, що у Києві вдень у вівторок, 28 серпня, місцями очікується гроза, шквали 15-20 м/с.