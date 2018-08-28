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    Новини

    Столицю вкрив густий туман

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    Туман у Києві - Столицю вкрив густий туман
    Фото: Главком
    Туман у Києві

    Вологість повітря у столиці складає 93%

    У вівторок, 28 серпня, вранці туман огорнув Київ.

    Туманом вкриті верхівки будинків, парки і сквери.

    Наразі вологість повітря у столиці складає 93%.

    За даними жителів Харківського масиву, у понеділок увечері була пожежа у лісі у Бортничах. Проте, на сайті ДСНС немає інформації про цю пожежу.

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    Столицю вкрив густий туман
    Столицю вкрив густий туман
    Столицю вкрив густий туман
    Столицю вкрив густий туман
    Столицю вкрив густий туман
    Фото: Главком

    Нагадаємо, у понеділок прес-служба КМДА з посиланням на інформацію Укргідрометцентру повідомила, що у Києві вдень у вівторок, 28 серпня, місцями очікується гроза, шквали 15-20 м/с. 

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