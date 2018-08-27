Міська влада попереджає киян про грозу у вівторок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Радіо Свобода Гроза у Києві

28 серпня у столиці місцями очікується гроза

У Києві вдень у вівторок, 28 серпня, місцями очікується гроза, шквали 15-20 м/с. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження під час грози:

на природі слід:

спуститися у низину;

відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;

відійти подалі від водойм;

на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.

під час грози не можна:

ховатися під дуже високими деревами;

сидіти на галявинах;

ховатися під скелями;

іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;

купатися.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що у Києві завтра - ще без опадів та +29 градусів. А ось у середу в столиці похолодає до +22+24 градусів та пройде дощ.