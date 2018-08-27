Міська влада попереджає киян про грозу у вівторок
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Фото: Радіо Свобода
Гроза у Києві
28 серпня у столиці місцями очікується гроза
У Києві вдень у вівторок, 28 серпня, місцями очікується гроза, шквали 15-20 м/с. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.
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Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження під час грози:
на природі слід:
- спуститися у низину;
- відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;
- відійти подалі від водойм;
- на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;
- зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;
- якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.
під час грози не можна:
- ховатися під дуже високими деревами;
- сидіти на галявинах;
- ховатися під скелями;
- іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;
- купатися.
Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що у Києві завтра - ще без опадів та +29 градусів. А ось у середу в столиці похолодає до +22+24 градусів та пройде дощ.