Стрілянина в Гідропарку: стали відомі нові подробиці

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Стрілянина сталася біля станції метро «Гідропарк»

Внаслідок події два опоненти отримали травми голови, один із них - вогнепальне поранення

Поліція з’ясовує обставини конфлікту зі стріляниною в столичному Гідропарку, який стався вранці у понеділок, 21 травня.

«До столичної поліції пів на шосту ранку надійшло повідомлення про те, що на території Гідропарку відбувається бійка між двома невідомими. На місце негайно виїхали автопатрулі та слідчо-оперативна група районного і Головного управлінь поліції», - йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва.

Як розповів начальник слідчого відділу Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник, правоохоронці оглянули місце події та поспілкувалися з лікарями, які надавали потерпілому, котрий отримав вогнепальне поранення, першу допомогу. А патрульні поліцейські неподалік від місця події виявили чоловіка, який стріляв.

«Попередньо ми встановили, що між двома відвідувачами кафе відбувся конфлікт, який переріс у бійку. У результаті одному із опонентів склянкою розбили голову, інший отримав сліпе вогнепальне поранення голови та руки. Обидва потерпілих зараз у лікарні», - додав Пасічник.

З місця події правоохоронці вилучили предмети, схожі на пістолет «Форт 12Р» та гільзи, які направили на експертизу. Даний факт належним чином зареєстрований у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції.

Раніше повідомлялося, що в Києві біля станції метро «Гідропарк» сталася стрілянина: постраждали дві людини. Постріли пролунали близько 5:40 21 травня.