У Києві біля Гідропарку сталася стрілянина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Інформатор На місці стрілянини працювала слідчо-оперативна група

У результаті конфлікту постраждали дві людини

У понеділок, 21 травня, в Києві біля станції метро «Гідропарк» сталася стрілянина: постраждали дві людини.

Постріли пролунали близько 5:40. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, конфлікт стався між двома компаніями. Словесна перепалка переросла в бійку. Після чого один з учасників конфлікту дістав пістолет і зробив кілька пострілів.

В результаті події двох людей госпіталізували. Одного з учасників конфлікту поліція затримала з пістолетом на мосту Метро, на місці затримання калюжа крові.

На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група і медики. Ведеться слідство. Подробиці з'ясовуються.

Як повідомлялося, 11 травня у кафе на території Гідропарку відвідувач отримав ножові поранення.