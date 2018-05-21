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    У Києві біля Гідропарку сталася стрілянина

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    На місці стрілянини працювала слідчо-оперативна група
    Фото: Інформатор
    На місці стрілянини працювала слідчо-оперативна група

    У результаті конфлікту постраждали дві людини

    У понеділок, 21 травня, в Києві біля станції метро «Гідропарк» сталася стрілянина: постраждали дві людини.

    Постріли пролунали близько 5:40. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, конфлікт стався між двома компаніями. Словесна перепалка переросла в бійку. Після чого один з учасників конфлікту дістав пістолет і зробив кілька пострілів.

    В результаті події двох людей госпіталізували. Одного з учасників конфлікту поліція затримала з пістолетом на мосту Метро, на місці затримання калюжа крові.

    На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група і медики. Ведеться слідство. Подробиці з'ясовуються.

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    У Києві біля Гідропарку сталася стрілянина
    У Києві біля Гідропарку сталася стрілянина
    У Києві біля Гідропарку сталася стрілянина
    У Києві біля Гідропарку сталася стрілянина
    У Києві біля Гідропарку сталася стрілянина
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 11 травня у кафе на території Гідропарку відвідувач отримав ножові поранення. 

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    кримінал бійка Гідропарк поліція
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