Суд повернув громаді Києва ділянку на Рибальскому острові вартістю 86 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За фактом незаконного заволодіння комунальною власністю триває досудове розслідування

Київська місцева прокуратура № 7 через суд домоглася повернення столичній громаді з незаконного володіння земельної ділянки площею понад 1,8 га та вартістю 86 млн грн, що розташована по вул. Електриків, 20-А у Подільському районі Києва (Рибальський острів). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Так, під час розслідування кримінального провадження прокуратура встановила, що в жовтні 2017 року право власності на вказану земельну ділянку на підставі ухвали одного з районних судів Донецької області перейшло до фізичної особи, яка у подальшому передала її до статутного капіталу приватного товариства.

Водночас, установлено, що Київрада, як власник цієї землі, рішень про її передачу у приватну власність не приймала, а державний акт на право власності на вказану земельну ділянку не видавався та не реєструвався.

У зв’язку з викладеним, прокурором подано позов про витребування земельної ділянки на користь територіальної громади.

Господарський суд Києва, дослідивши доводи прокурора, визнав законними позовні вимоги та задовольнив позов у повному обсязі.

Крім того, повідомляємо, що за фактом незаконного заволодіння комунальною власністю триває досудове розслідування для притягнення винних осіб до відповідальності.