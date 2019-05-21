Судно-готель на Дніпрі виставили на аукціон за майже 84 млн грн



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Судно «Готель Баккара»

Аукціон з продажу судна «Готель Баккара» відбудеться в кінці травня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на відкриті торги (аукціон) судно «Готель Баккара», що перебуває на балансі АТ «ВТБ банк». Про це повідомляється на сторінці Фонду у Facebook.

«Судно «Готель Баккара», регістровий №2-305849, побудоване 2007 року, пришвартоване на річці Дніпро у районі Північно-західної частини Венеціанського острову у м. Київ. Судно використовується в якості готелю на воді, має 200 номерів, ресторан з відкритою терасою та літнім майданчиком, конференц-зал тощо», - йдеться в описі лоту на ProZorro.

Початкова ціна - 83,7 млн грн

Кінцевий строк подання цінових пропозицій – до 20:00 30 травня.

Аукціон відбудеться 31 травня 2019 року.

Нагадаємо, Національний банк 27 листопада 2018 року визнав ВТБ Банк неплатоспроможним, 28-го в головний офіс банку увійшла тимчасова адміністрація Фонду гарантування.

19 грудня Національний банк України вирішив ліквідувати «ВТБ Банк».