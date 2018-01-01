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    Сварка у столичному ресторані закінчилася вбивством військового

    Суперечка перейшла в бійку, під час якої 22-річний чоловік отримав ножове поранення в шию і помер на місці
    У Києві у Дніпровському районі на вулиці Сергієнка від ножового поранення у шию помер 22-річний чоловік. Про це повідомляють Вартові.Еспресо. За попередньою інформацією, в одному з ресторанів розгорівся конфлікт між групою осіб з шести осіб неслов'янської зовнішності та 22-річним чоловіком. За словами свідків, обидві сторони конфлікту були
    • Сьогодні, 09:54
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    Суперечка перейшла в бійку, під час якої 22-річний чоловік отримав ножове поранення в шию і помер на місці

    У Києві у Дніпровському районі на вулиці Сергієнка від ножового поранення у шию помер 22-річний чоловік.

    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    За попередньою інформацією, в одному з ресторанів розгорівся конфлікт між групою осіб з шести осіб неслов'янської зовнішності та 22-річним чоловіком.

    За словами свідків, обидві сторони конфлікту були напідпитку. Суперечка перейшла в бійку, під час якої 22-річний чоловік отримав ножове поранення в шию і помер на місці.

    Після цього нападники вибігли з ресторану та, за свідченнями очевидців, сіли в два автомобілі Volkswagen та Audi з іноземними номерами і втекли.

    Як вдалося дізнатися, загиблим чоловіком 1996 р. н. виявився військовослужбовець Збройних сил України, який служив за контрактом.

    На місці події працюють поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії та осіб, причетних до неї.

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