Свастик, Юна, Веселина: якими іменами кияни називають своїх дітей цього року



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У першому півріччі у Києві народилося близько 15 тисяч немовлят

У Києві за перше півріччя 2019 року зареєстрували близько 15 тисяч новонароджених дітей. Про це повідомляє пресслужба Головного територіального управління юстиції у Києві.

Найчастіше для своїх новонароджених донечок батьки давали імена: Єва, Мілана, Аріна, Марія, Софія.

Серед імен дівчат зустрічались і такі маловживані імена, як Юна, Кассія, Ґертруда, Веселина, Аксенія.

При виборі імені для хлопчиків батьки найчастіше віддавали перевагу іменам Марк, Дмитро, Олександр, Артем.

До рідкісних імен хлопчиків вживають такі імена як: Елвін, Аполон, Світозар, Аскольд, Леві, Свастик, Дементій, Рафаель, Амір.

«До вибору імені дитини батькам слід ставитися з усією відповідальністю, щоб дітям у майбутньому не порушувати питання про зміну імені в юридичному порядку та не страждати від цькувань у дитячому колективі», - зазначили у столичному теруправлінні юстиції.

До слова, нещодавно у Кракові (Польща) жінка народила шестеро дітей – чотирьох дівчаток і двох хлопчиків.