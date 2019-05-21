У Польщі жінка народила шістьох дітей



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Лікарі повідомили, що мати і діти здорові

Немовлята, кожне вагою до одного кілограма, перебувають зараз в інкубаторах

У Кракові жінка народила шестеро дітей – чотирьох дівчаток і двох хлопчиків. За словами лікарів, ймовірно, це перший подібний випадок в Польщі.

Як повідомляє Onet.pl, діти народилися на 29-му тижні вагітності завдяки кесаревому розтину.

Лікарі повідомили, що мати і діти здорові. Немовлята, кожне вагою до одного кілограма, перебувають зараз в інкубаторах.

Свої вітання батькам передали президент Польщі Анджей Дуда та маршалок Сейму Марек Кухцінський.

Зазначається, що краківський футбольний клуб «Краковія» подарував родині довічний пропуск на відвідування футбольних матчів місцевої команди.

Нагадаємо, 6 травня Меган Маркл народила сина. Пологи 37-річної герцогині Сассекської відбулися в лікарні.

8 травня Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали публіці свого новонародженого сина.

Джерело: Еспресо ТВ