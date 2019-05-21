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    У Польщі жінка народила шістьох дітей

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    <p>Лікарі повідомили, що мати і діти здорові</p> - У Польщі жінка народила шістьох дітей

    Лікарі повідомили, що мати і діти здорові

    Немовлята, кожне вагою до одного кілограма, перебувають зараз в інкубаторах

    У Кракові жінка народила шестеро дітей – чотирьох дівчаток і двох хлопчиків. За словами лікарів, ймовірно, це перший подібний випадок в Польщі.

    Як повідомляє Onet.pl, діти народилися на 29-му тижні вагітності завдяки кесаревому розтину.

    Лікарі повідомили, що мати і діти здорові. Немовлята, кожне вагою до одного кілограма, перебувають зараз в інкубаторах.

    Свої вітання батькам передали президент Польщі Анджей Дуда та маршалок Сейму Марек Кухцінський.

    Зазначається, що краківський футбольний клуб «Краковія» подарував родині довічний пропуск на відвідування футбольних матчів місцевої команди.

    Нагадаємо, 6 травня Меган Маркл народила сина. Пологи 37-річної герцогині Сассекської відбулися в лікарні.

    8 травня Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали публіці свого новонародженого сина.

    Джерело: Еспресо ТВ

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