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Рішення про підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення має затвердити НКРЕКП

Тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення у Києві підвищаться тоді, коли це рішення буде затверджено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це повідомили у прес-службі «Київводоканалу».

«Підвищення буде обов’язково, тому що воно затверджено, але остаточно затвердити повинна комісія НКРЕКП, яка тільки вчора була обрана. Ми чекаємо, коли комісія це затвердить. Це не прив’язано до 1 червня, це прив’язано до роботи самої комісії. Як тільки вона затвердить, далі буде публікація на сайті, у ЗМІ, і після цього вже буде підвищення. Там буде повне роз’яснення: як буде рахуватися, з якого числа і так далі», - розповіли УНН у прес-службі.

У компанії повідомили, що на сьогоднішній день тариф «Київводоканалу» на централізоване водопостачання (споживачам, які не є суб’єктами господарювання) становить 6,32 грн/куб. м (без ПДВ). Тариф на централізоване водовідведення (споживачам, які не є суб’єктами господарювання) - 5,50 грн/куб. м (без ПДВ).

«Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення ПрАТ «АК «Київводоканал» є нижчими за середні по Україні серед водоканалів, що мають ліцензію (ліцензіати)», - зазначили у компанії.

Підвищення тарифів було схвалено 15 лютого на відкритому слуханні. Тоді тариф «Київводоканалу» на централізоване водопостачання пропонувалося підвищити на 9,34% - з 6,32 до 6,91 грн/куб. м (без ПДВ), а на централізоване водовідведення зросте на 13,45% - з 5,50 до 6,24 грн/куб. м (без ПДВ).