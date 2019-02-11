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    Новини

    Тиждень почався з аварій: без води будинки на шести вулицях Києва (адреси)

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    Тиждень почався з аварій: без води будинки на шести вулицях Києва (адреси)

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    У понеділок, 11 лютого, через аварії на мережі відсутнє водопостачання у будинках на шести вулицях Києва. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пр-т. Перемоги, 40А;
    • вул. Академіка Ромоданова, 6/29;
    • вул. Гоголівська, 48, 49;
    • вул. Січових Стрільців, 50-51;
    • ст. м. «Палац спорту»;
    • вул. Генерала Наумова, 2-58, 13, 15, 17.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

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