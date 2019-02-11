Тиждень почався з аварій: без води будинки на шести вулицях Києва (адреси)
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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
У понеділок, 11 лютого, через аварії на мережі відсутнє водопостачання у будинках на шести вулицях Києва. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- пр-т. Перемоги, 40А;
- вул. Академіка Ромоданова, 6/29;
- вул. Гоголівська, 48, 49;
- вул. Січових Стрільців, 50-51;
- ст. м. «Палац спорту»;
- вул. Генерала Наумова, 2-58, 13, 15, 17.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».