Тиждень почався з аварій: без води будинки на шести вулицях Києва (адреси)



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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

У понеділок, 11 лютого, через аварії на мережі відсутнє водопостачання у будинках на шести вулицях Києва. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

пр-т. Перемоги, 40А;

вул. Академіка Ромоданова, 6/29;

вул. Гоголівська, 48, 49;

вул. Січових Стрільців, 50-51;

ст. м. «Палац спорту»;

вул. Генерала Наумова, 2-58, 13, 15, 17.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».