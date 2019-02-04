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    Тиждень почався з аварій: де сьогодні у Києві немає води (адреси)

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    Тиждень почався з аварій: де сьогодні у Києві немає води (адреси)

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    У понеділок, 4 лютого, через аварії на мережі відключено водопостачання за низкою адрес у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

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    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пр-т. Перемоги, 3;
    • пров. Ялинковий, 3, 3А, 5, 7/25, 11, 26, 28, 30, 32, 34А;
    • пров.Чернігівський 3;
    • Харківське шосе 177/2;
    • вул. Оноре де Бальзака, 96;
    • вул. Милославська, 27.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

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