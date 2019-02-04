Тиждень почався з аварій: де сьогодні у Києві немає води (адреси)
-
Розсилка
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
У понеділок, 4 лютого, через аварії на мережі відключено водопостачання за низкою адрес у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- пр-т. Перемоги, 3;
- пров. Ялинковий, 3, 3А, 5, 7/25, 11, 26, 28, 30, 32, 34А;
- пров.Чернігівський 3;
- Харківське шосе 177/2;
- вул. Оноре де Бальзака, 96;
- вул. Милославська, 27.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».