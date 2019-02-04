Тиждень почався з аварій: де сьогодні у Києві немає води (адреси)



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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

У понеділок, 4 лютого, через аварії на мережі відключено водопостачання за низкою адрес у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

пр-т. Перемоги, 3;

пров. Ялинковий, 3, 3А, 5, 7/25, 11, 26, 28, 30, 32, 34А;

пров.Чернігівський 3;

Харківське шосе 177/2;

вул. Оноре де Бальзака, 96;

вул. Милославська, 27.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».