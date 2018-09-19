Тонни солі і сотні одиниць спецтехніки: столичні дорожники готові до зими

Тонни солі і сотні одиниць спецтехніки: столичні дорожники готуються до зими (фото)



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Фото: Київавтодор Снігоприбиральна техніка проходить техогляд і ремонт до зимового періоду

Для обробки та прибирання вулиць від снігу буде підготовлено 370 одиниць спеціальної техніки

Столичні дорожники розпочали ще влітку підготовку до зимового періоду.

Ремонт спецтехніки та механізмів, закупівля посипальних матеріалів, навчання водіїв – на сьогоднішній день всі ці роботи вже на завершальному етапі. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Особлива увага автодорівців при підготовці до зимового періоду приділяється снігоприбиральній техніці, адже поряд з новою технікою, яку столичні дорожники отримали в останні роки, є чимала кількість механізмів, які мають за своїми плечима не один десяток років і тому потребують додаткової перевірки.

Загалом для обробки та прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу буде підготовлено 370 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, на випадок інтенсивних затяжних снігопадів всі шляхово-експлуатаційні підприємства укладають договори на залучення техніки сторонніх організацій.

«До речі, на випадок різкого погіршення погодних умов вже з 15 жовтня частина снігоприбиральної техніки шляхово-експлуатаційних підприємств комунальної корпорації «Київавтодор» перейде на цілодобове чергування», - повідомили в корпорації.