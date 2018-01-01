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    Трагедія у Києві: BMW вилетіло на тротуар і на смерть збило жінку

    Авто дивом розминулося з однією жінкою, але інша загинула
    У Києві на вулиці Гната Хоткевича сталася ДТП, в результаті якої загинула молода жінка. Трагедія трапилася навпроти входу в Дарницьку ТЕЦ. Як повідомляє Еспресо, за попередніми даними, водій автомобіля BMW на великій швидкості не впорався з керуванням через ожеледицю на дорозі, і вилетів на тротуар. Там авто врізалося в Opel Astra і дивом
    • Сьогодні, 16:13
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    Смертельний наїзд авто у Києві&nbsp;
    Фото: Еспресо
    Смертельний наїзд авто у Києві 

    Авто дивом розминулося з однією жінкою, але інша загинула

    У Києві на вулиці Гната Хоткевича сталася ДТП, в результаті якої загинула молода жінка. Трагедія трапилася навпроти входу в Дарницьку ТЕЦ.

    Як повідомляє Еспресо, за попередніми даними, водій автомобіля BMW на великій швидкості не впорався з керуванням через ожеледицю на дорозі, і вилетів на тротуар. Там авто врізалося в Opel Astra і дивом розминувся з дівчиною-пішоходом, але, на жаль, збила молоду жінку. Від удару пішохід померла на місці.

    BMW продовжив рух і зупинився тоді, коли врізався в стовп. Водій авто не постраждав, його забрали на медекспертизу.

    трагедія смерть водій
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