Трагедія у Києві: BMW вилетіло на тротуар і на смерть збило жінку
- Сьогодні, 16:13
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Фото: Еспресо
Смертельний наїзд авто у Києві
Авто дивом розминулося з однією жінкою, але інша загинула
У Києві на вулиці Гната Хоткевича сталася ДТП, в результаті якої загинула молода жінка. Трагедія трапилася навпроти входу в Дарницьку ТЕЦ.
Як повідомляє Еспресо, за попередніми даними, водій автомобіля BMW на великій швидкості не впорався з керуванням через ожеледицю на дорозі, і вилетів на тротуар. Там авто врізалося в Opel Astra і дивом розминувся з дівчиною-пішоходом, але, на жаль, збила молоду жінку. Від удару пішохід померла на місці.
BMW продовжив рух і зупинився тоді, коли врізався в стовп. Водій авто не постраждав, його забрали на медекспертизу.