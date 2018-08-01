Транспортну розв’язку біля метро «Позняки» закриють на два дні
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Автодорівці проводитимуть ремонт асфальтобетонного покриття на транспортній розв’язці
У зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на транспортній розв’язці біля станції метро «Позняки» 2-3 серпня буде закрито рух транспорту. Про це повідомили у КК «Київавтодор».
Так, через ремонтні роботи закриють рух:
2 серпня
- із 08:00 до 16:00 на з’їзді зі шляхопроводу по просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана (парна сторона);
- із 08:00 до 16:00 на з’їзді з просп. Миколи Бажана на просп. Петра Григоренка (парна сторона);
- із 10:00 до 19:00 на з’їзді з просп. Миколи Бажана на просп. Петра Григоренка (непарна сторона);
- із 10:00 до 19.00 на з’їзді з просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана (непарна сторона).
3 серпня
- із 08:00 до 16:00 на з’їзді зі шляхопроводу по просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана (парна сторона);
- із 08:00 до 16:00 на з’їзді з просп. Миколи Бажана на просп. Петра Григоренка (парна сторона).
«Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.