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    Транспортну розв’язку біля метро «Позняки» закриють на два дні

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    Транспортну розв’язку біля метро «Позняки» закриють на два дні

    Автодорівці проводитимуть ремонт асфальтобетонного покриття на транспортній розв’язці

    У зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на транспортній розв’язці біля станції метро «Позняки» 2-3 серпня буде закрито рух транспорту. Про це повідомили у КК «Київавтодор».

    Так, через ремонтні роботи закриють рух:

    2 серпня

    • із 08:00 до 16:00 на з’їзді зі шляхопроводу по просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана (парна сторона);
    • із 08:00 до 16:00 на з’їзді з просп. Миколи Бажана на просп. Петра Григоренка (парна сторона);
    • із 10:00 до 19:00 на з’їзді з просп. Миколи Бажана на просп. Петра Григоренка (непарна сторона);
    • із 10:00 до 19.00 на з’їзді з просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана (непарна сторона).

    3 серпня

    • із 08:00 до 16:00 на з’їзді зі шляхопроводу по просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана (парна сторона);
    • із 08:00 до 16:00 на з’їзді з просп. Миколи Бажана на просп. Петра Григоренка (парна сторона).

    «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

     

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