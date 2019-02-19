«Труба» на Майдані Незалежності може перетворитися на музей



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Взимку безхатченки окупували перехід на Майдані Незалежності Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Столична влада проведе конкурс на кращий проект реконструкції підземного переходу на Майдані Незалежності

Підземний перехід на Майдані Незалежності знову заставлений ятками несанкціонованої торгівлі, квітами, тут ночує й переховується від негоди багато безхатченків.

В.о. директора департаменту благоустрою КМДА Тарас Панчій вважає, що у переходу під головною площею країни має бути цивілізований вигляд.

«Тут зробили ремонт, прибрали частину кіосків, але сюди знову заїхала стихійна торгівля. До того ж, реконструкції славнозвісної «труби» поки не відбулося, тільки поточний ремонт. Зараз балансоутримувач – районне шляхоексплуатаційне управління – збирає предпроектні пропозиції для подальшого оновлення переходу. Департамент економіки та інвестицій проводитиме конкурс на кращий проект», - розповів він в інтерв’ю «Вечірньому Києву».

За словами Панчія, міська влада хоче повністю оновити споруду. «Поки є такі ідеї: зробити там музей в переході, оформити й розмістити світлини стародавнього, старого й сучасного Києва за формулою «що було на окремих ділянках міста в різні часи і що є зараз». Друга ідея – зробити простір під Майданом у стилі хай-тек, залишивши там мінімум потрібних закладів – маленьких кафе, обмінних та інформаційно-туристичних пунктів, магазинів з сувенірами», - повідомив він.

Як повідомляв «Главком», у підземному переході на Майдані Незалежності у Києві більше десяти безхатченків облаштували собі житло.