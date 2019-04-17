Труханів острів може стати ландшафтним заказником



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Територія майбутнього ландшафтного заказника – 14 озер, листяний ліс, рідкісні види рослин і тварин

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати підтримали проект рішення «Про оголошення ландшафтним заказником місцевого значення «Труханів острів».

Запропонований проект рішення передбачає оголошення території острова Труханів та острова Міжмостний орієнтовною площею 27,44 га ландшафтним заказником місцевого значення. Землекористувачами цієї території є КП «Дарницьке лісопаркове господарство» та КП «Плесо». Про це повідомляє прес-служба Київради.

«Територія майбутнього ландшафтного заказника – 14 озер, листяний ліс, рідкісні види рослин і тварин. Дуже важливо вберегти цю територію від недобросовісних забудовників. А надання статусу природно-заповідного фонду Трухановому острову якраз унеможливить використання цих земель для забудови та меліорації», - зазначив голова постійної комісії Київради з питань містобудування Олександр Міщенко.

Необхідність створення ландшафтного заказника депутати міськради також аргументують тим, що на цій території перебувають види рослин та тварин, які внесені до Конвенції про охорону дикої флори та фауни й природних середовищ в Європі та Червоної книги України.

«Проект рішення спрямований на збереження цінних природних комплексів та представників острівної флори і фауни столиці. Також оголошення “Труханового острова» ландшафтним заказником місцевого значення сприятиме оздоровленню довкілля», - зазначила співавтор проекту рішення, депутат Київради Олеся Пинзеник.

Проект рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.