Туристи з Грузії за ніч обікрали чотирьох чоловік у Києві



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Під час допиту на місці всі чоловіки заперечували будь-які підозри Фото: kiev.informator.ua

Грузинських туристів ловили патрульні на п’яти автівках

У неділю, 17 лютого, в Києві на вулиці Антоновича поліція затримали групу грабіжників, які за ніч обікрали як мінімум чотирьох чоловік. Зловмисниками виявилися четверо уродженців Грузії, які перебували в Україні як туристи і проживали в хостелі. Ловили грабіжників п'ять патрульних автомобілів.

Машину, в якій їхали ймовірні злочинці, зупинили за орієнтуванням близько 4:30.

Про крадіжки правоохоронцям буквально одночасно повідомили співробітник служби таксі, у якого вкрали годинник і двоє іноземців, у яких вкрали портмоне, ланцюжки і годинник. Туристи розповіли, що на них напав молодий хлопець не слов'янської зовнішності. В цей час інший чоловік «чатував» в машині і, коли вдалося відібрати у іноземців цінні речі, зловмисники швидко зникли. Практично в цей же час ще двоє грузин їхали в таксі і вкрали у водія годинник. Водій не відразу помітив пропажу, а коли виявив, що годинник зникли, чоловіки вже покинули автомобіль.

Автомобіль з польськими номерами, який розшукували за орієнтуванням, зупинили на вулиці Антоновича, 48а. Спочатку на місці працювали дві машини патрульних. Але четверо грузинів почали чинити опір при затриманні і проявляти агресію, тому за вищевказаною адресою прибули ще три автомобілі правоохоронців. У затриманих вилучили портмоне, два годинники (золоті і срібні) і ланцюжки. Чоловіки намагалися «скинути» вкрадене в каналізаційний стік і під поліцейську машину. Троє з них були в стані сильного алкогольного сп'яніння. Один заявив, що у нього є наркотики і «палити сигарети він не буде, а хоче травички».

Під час допиту на місці всі чоловіки заперечували будь-які підозри і звинувачення на їхню сторону, намагалися загравати з дівчатами-поліцейськими, стверджували, що цінні речі, які лежали в стоці і під автомобілем, ніяк до них не відносяться і вони їх перший раз бачать. Так само вони говорили і про заявників: двох іноземців і таксиста. У зловмисників вилучили коштовності, які належали жодному із заявників, з цієї причини правоохоронці припустили, що чоловіки обікрали ще когось. За словами затриманих, вони є громадянами Грузії, в Києві зупинилися як туристи в хостелі. Наймолодший з грабіжників з посмішкою цікавився, чи є в українських камерах щури і дають ковдри.

На місці працювали п'ять машин патрульної поліції і слідчо-оперативна група. Чотирьох чоловіків затримали і відвезли в райвідділ. Деталі події встановлюються.

Джерело: Інформатор