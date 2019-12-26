У 2019 році киянам з бюджету відшкодовано 22 млн грн «теплих кредитів»



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За програмою «теплі кредити» будинки ОСББ та ЖБК можуть взяти кредит у державних банках для проведення термомодернізації

У Києві діє муніципальна програма енергозбереження «70/30%»

У 2019 році з бюджету Києва було виділено понад 22 мільйони гривень на відшкодування енергоефективних кредитів об’єднанням співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ) та житлово-будівельним кооперативам (ЖБК). На сьогодні Київ став лідером серед міст України за обсягами такої допомоги. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Урядова програма «теплі кредити», що діє з 2014 року, дає змогу будинкам ОСББ та ЖБК взяти кредит у державних банках для проведення термомодернізації. Мова йде про встановлення індивідуальних теплових пунктів, заміну вікон та дверей, ремонт та утеплення покрівлі й фасаду, заміну освітлення на енергозберігаюче тощо.

«Проведення комплексу таких енергоефективних заходів здатне реально зменшити комунальні платежі, особливо в теплі періоди, які ми спостерігаємо в листопаді-грудні. Погодне регулювання, утеплені стіни й покрівля, замінені двері й вікна на 50-60% зменшують рахунки за тепло. Тому енергоефективні програми для міської влади – це безумовний пріоритет. Ми запровадили муніципальну програму енергозбереження «70/30%», яку кияни можуть синхронізувати з урядовою програмою «теплих кредитів». Держава відшкодовує 40% вартості матеріалів для термомодернізації, а ще 30% тіла кредиту компенсує місто з місцевого бюджету», – пояснив Петро Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, у 2019 році обсяг компенсації з боку міста – понад 22 млн грн, якими скористався 101 будинок.