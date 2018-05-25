У Борисполі ліквідовано лабораторію з виготовлення амфетаміну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше судимі наркодилери облаштували у будинку нарколабораторію

У Борисполі затримано двох раніше судимих хіміків-наркодилерів - 28-річного місцевого жителя і 32-річного киянина. Вони обладнали у приватному будинку нарколабораторію. Там, під час санкціонованого обшуку, поліцейські вилучили велику кількість спеціального обладнання та саморобний обріз. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Зокрема, вилучено понад 400 грамів готової небезпечної психотропної речовини на 160 тисяч гривень. Її виготовили для продажу наркозалежним громадянам. 1 грам збували за 400 гривень.

Наразі триває комплекс слідчих дій у рамках відкритих кримінальних проваджень за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.