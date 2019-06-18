У «Борисполі» обурені пасажири заблокували термінал F



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Пасажири протестують через відтермінування рейсу, який мав відлетіти о 8:30 за Києвом

Пасажири літака рейсу YE1215 сполученням Київ - Батумі заблокували вхід до терміналу F у Борисполі.

Пасажири протестують через відтермінування рейсу, який мав відлетіти о 8:30 за Києвом.

Наразі до будівлі терміналу не можуть потрапити близько 100 пасажирів.

16 червня авіакомпанія YanAir на своїй сторінці у Facebook повідомила, що літак відправиться о 13:00. Вранці 18 червня пост було відредаговано двічі, час вильоту спочатку змінили на 15:00, а згодом на 18:00.

Втім 18 червня політ відкладали ще кілька разів. Наразі виліт запланований на 00:00.

На початку червня Державна авіаслужба тимчасово заборонила YanAir виконувати рейси через безпекові проблеми. У компанії стверджували, що усунули порушення.

Джерело: Радіо Свобода