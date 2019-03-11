У «Борисполі» виявили двох іноземців з підробленими документами



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Громадянин Ірану пред'явив прикордонникам паспорт громадянина Ісландії

У суботу, 9 березня, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту у «Борисполі» виявили двох іноземців з чужим паспортом та підробленими відмітками міграційної служби. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

«Громадянин Ірану, який прямував зі Стамбула до Лондона транзитом через Київ, на контроль надав паспортний документ громадянина Ісландії. Під час проведення ідентифікації прикордонники помітили, що наданий іноземцем документ не належить пред’явникові. Іноземцю прикордонники на три роки заборонили в’їзд в Україну та повернули зворотним рейсом до Туреччини», - інформують у ДПСУ.

Ще один іноземець, громадянин Нігерії, прямуючи з України до Туреччини через пункт пропуску «Бориспіль», пред’явив правоохоронцям закордонний паспорт з проставленою підробленою відміткою Державної міграційної служби України.

Про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів», прикордонники повідомили співробітників Національної поліції.

Як повідомлялося, 6 березня в пункті пропуску «Бориспіль» громадянин Туреччини, якому нещодавно відмовляли у пропуску на територію України, запропонував хабар прикордонникам.