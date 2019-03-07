Іноземець намагався підкупити прикордонників у «Борисполі»



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Громадянин Туреччини залишив 150 доларів США у службовому приміщенні прикордонників

Громадянин Туреччини отримав трирічну заборону в’їзду до України

У середу, 6 березня, в пункті пропуску «Бориспіль» громадянин Туреччини запропонував хабар прикордонникам. Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби України.

«Під час оформлення пасажирів авіарейсу «Анкара-Київ» прикордонники звернули увагу на 40-річного громадянина Туреччини, якому нещодавно відмовляли у пропуску на територію України. В ході заходів поглибленої перевірки іноземець, щоб безперешкодно потрапити до України, намагався підкупити прикордонників. На пропозицію чоловік отримав категоричну відмову від правоохоронців, але не зупинився та залишив 150 доларів США у службовому приміщенні останніх», - розповіли прикордонники.

Така протиправна «наполегливість» обернулася для громадянина Туреччини трирічною забороною в’їзду до України та повідомленням співробітників Національної поліції по факту виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Як повідомлялося, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали громадянина Туреччини, оголошеного у міжнародний розшук