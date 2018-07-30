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    У Бортничах буде обмежено рух через ремонт дороги

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    Ремонт асфальтобетонного покриття - У Бортничах буде обмежено рух через ремонт дороги
    Ремонт асфальтобетонного покриття

    На вул. Світлій ремонтують асфальтобетонне покриття

    У понеділок, 30 липня, увечері буде обмежено рух транспорту на вулиці Світлій у Дарницькому районі Києва (селище Бортничі). Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «З 22.00 год. 30.07.2018 до 05.00 год. 31.07.2018 у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на вул. Світлій буде обмежено рух транспорту», - йдеться в повідомленні.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Як повідомлялося, на шляхопроводі на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської продовжуються планові ремонтні роботи і роботи з ліквідації наслідків розмиву конусу шляхопроводу, що мав місце 25 липня.

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