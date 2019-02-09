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    У центрі Києва автівка влетіла в терасу ресторану

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    <p>На щастя, обійшлося без постраждалих</p> - У центрі Києва автівка влетіла в терасу ресторану

    На щастя, обійшлося без постраждалих

    Фото: kiev.informator.ua

    Свідки кажуть, що автівку «підрізав» інший автомобіль

    У суботу, 9 лютого, на вулиці Льва Толстого сталося ДТП. Renault Megane вилетів на тротуар і в'їхав в терасу ресторану Pastateca. Аварія сталася близько 14:45.

    За словами свідків, Renault рухався по вулиці Льва Толстого в бік площі Льва Толстого. На перехресті з вулицею Володимирською «француза» підрізав Audi, який повертав з Льва Толстого наліво на Володимирську. Щоб уникнути зіткнення, водій Megane вирулив на тротуар і, знісши клумби і декорації, влетів в терасу ресторану Pastatecа. Водій Audi зник з місця події.

    На щастя, в результаті ДТП ніхто не постраждав. Літня тераса ресторану була закрита на зиму, а пішоходів в цей момент на тротуарі не виявилося. Водій також відбувся лише легким переляком.

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    У центрі Києва автівка влетіла в терасу ресторану
    У центрі Києва автівка влетіла в терасу ресторану
    У центрі Києва автівка влетіла в терасу ресторану
    У центрі Києва автівка влетіла в терасу ресторану
    У центрі Києва автівка влетіла в терасу ресторану

    У Renault зім'ята передня частина, також постраждало майно ресторану. Деталі події встановлять правоохоронці.

    Джерело: Інформатор

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