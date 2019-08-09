У центрі Києва демонтували гігантську синю руку



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Об'єкт був створений румунським скульптором Богданом Раці Фото: Ігор Ясько, Facebook

Синю руку встановили майже рік тому біля знесеного пам'ятника Леніну

У Києві на бульварі Шевченка демонтували арт-об'єкт Middle Way у вигляді гігантської синьої руки румунського скульптора Богдана Раца.

Фотографію руки, яку везуть в автомобілі, опублікував на своїй сторінці у Facebook Ігор Ясько.

Відзначимо, що синю руку встановили майже рік тому біля знесеного пам'ятника Леніну.

Нагадаємо, у вересні 2018 року в центрі Києва встановили гігантську синю руку. Встановлення арт-об'єкта відбулося в рамках впровадження ініціативи «Київ - місто миру» за зверненням посольства Румунії в Україні і проекту із загальною назвою Moving Monuments (рухливі пам'ятки).