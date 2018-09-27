У центрі Києва з’явилася гігантська синя рука
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Арт-об’єкт «Middle Way» румунського скульптора встановлено тимчасово
У четвер, 27 вересня, на бульварі Тараса Шевченка у Києві відкрили новий арт-об'єкт. Його встановили біля знесеного пам'ятника Леніну.
Арт-об’єкт «Middle Way» румунського скульптора Богдана Раци встановлено тимчасово та зображує гігантську руку, яка символізує дружбу та спілкування.
Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, встановлення арт-об’єкту відбулося у рамках впровадження ініціативи київського міського голови Віталія Кличка «Київ – місто світу», відповідно до звернення Посольства Румунії в Україні, та проекту із загальною назвою «Moving Monuments» (пам’ятники, що рухаються).
Нагадаємо, у вересні у центрі Києва біля Арки Дружби народів з’явилася нова міні-скульптура в рамках проекту «Шукай». Нова бронзова скульптурка - київський слоник.