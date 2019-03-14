У центрі Києва Land Cruiser влаштував серйозну ДТП з постраждалим (фото, відео)



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Volkswagen вилетів на узбіччя, де зіткнувся з металевою огорожею і стовпом Фото: Інформатор

У ДТП потрапили чотири автомобілі

У четвер, 14 березня, в Києві на перетині вулиць Саксаганського і Тарасівської сталася аварія за участю автомобілів Volkswagen Jetta, Toyota Land Cruiser, Kia Soul і Lexus NX 200. За словами очевидців, Land Cruiser їхав на червоний сигнал світлофора. Постраждав водій Volkswagen.

ДТП сталася близько 14.50, повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, водій Land Cruiser рухався вгору по вулиці Тарасівській. У свою чергу Volkswagen Jetta їхав по вулиці Саксаганського в бік площі Перемоги. Toyota проїхав на червоний сигнал світлофора і влетів в лівий бік Jetta. Від удару «німець» відлетів на узбіччя, де зіткнувся з металевою огорожею і стовпом. «Японець» вилетів на припарковані автомобілі Kia Soul і Lexus NX 200.

Від удару постраждав водій Volkswagen. Його з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували в найближчу лікарню. Jetta отримав серйозні пошкодження лівого боку і всієї передньої частини. У Land Cruiser від зіткнення вивернулася праве колесо. Водій позашляховика не постраждав, проте відмовився давати будь-які коментарі з приводу того, що сталося. Припарковані автомобілі Kia і Lexus отримали незначні пошкодження.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі аварії встановить слідство.